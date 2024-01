Mulher é resgatada após passar 15 horas em cima de carro submerso; veja

Uma mulher foi resgatada na manhã de terça-feira (24) após passar quase 15 horas em cima de um carro submerso no Lake Del Valle, em Livermore, no condado de Alameda, na Califórnia.

Segundo a NBC Bay Area, a mulher tentou atravessar o riacho na noite de segunda-feira (22), mas a força da água fez com que o carro capotasse. Ela conseguiu subir no teto do veículo e se manter lá até ser encontrada por um homem que acampava no local.

O campista, identificado como Bob Sitzwohl, ouviu a mulher gritando às 9h30 da manhã e acionou os serviços de emergência.

A mulher foi resgatada por um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia, com apoio dos bombeiros do condado de Alameda. Ela apresentava sinais de hipotermia, mas não corre risco de vida.

O incidente está sendo investigado pela polícia.

At 10:06a.m., Alameda County Fire Department responded to a call where a women’s small truck got swept into Del Valle Creek in Livermore. She had been there since 7:00p.m. Monday night.

