Polícia resgata criança presa em lago congelado nos EUA; veja

Uma criança foi resgatada de um lago congelado no estado norte-americano do Arkansas, nos Estados Unidos, após cair na água. As imagens do resgate, registradas pela câmera corporal do policial que salvou a criança, foram divulgadas nas redes sociais.

O agente Troy Ellison, da Polícia de Jonesboro, foi chamado ao local no sábado (21). Ao chegar, ele encontrou a criança agarrada à beira do gelo, com o corpo submerso.

Ellison correu pela propriedade para tentar localizar a criança. Após rastejar vários metros sobre o lago, ele conseguiu chegar até ela e resgatá-la.

A criança foi transportada para um hospital local para ser avaliada. Ela não sofreu ferimentos graves.

"Não importa o quão frias sejam as temperaturas neste inverno, brincar no gelo nunca é seguro", escreveu o departamento de polícia no Facebook. "Felizmente, esta ocorrência teve um final muito feliz."

