Proprietária do Airbnb se vinga de avaliação ruim com foto de traição

Shawn Mackey, residente no Mississippi (EUA), optou por alugar uma casa de quatro quartos e dois banheiros pelo Airbnb para um fim de semana com amigos em Memphis, Tennessee, sem imaginar que sua escolha teria consequências significativas.

Segundo o site "Daily Beast", após o divertido fim de semana, Shawn expressou sua insatisfação, deixando uma avaliação negativa sobre a propriedade. No entanto, essa ação desencadeou uma série de eventos, pois a proprietária do imóvel, Pamela Fohler, decidiu se vingar. Além da crítica desfavorável, Shawn se recusou a pagar US$ 960 (R$ 4.755) em taxas adicionais e multas por supostamente ter hóspedes extras e violar duas regras da casa: não fumar ou usar vape, não fazer barulho excessivo, não receber convidados, não estacionar em frente às portas da garagem ou no lado direito da garagem, não ingerir bebidas alcoólicas, comida ou urinar na piscina, e não nadar nu.

Ainda de acordo com o "Daily Beast", em resposta ao comportamento do locatário, Pamela enviou por e-mail para a esposa de Shawn uma foto capturada por uma das câmeras de segurança da propriedade, revelando o americano "em companhia de outra mulher". O incidente ocorreu em setembro de 2022. Após várias tentativas de resolução, o caso foi levado aos tribunais. O advogado de Shawn afirma que o casamento do cliente foi prejudicado, causando "extremo sofrimento emocional, humilhação pública e angústia mental"..

O advogado busca indenização por invasão de privacidade e danos morais, além de uma liminar "para evitar ações semelhantes tomadas contra (outros) clientes do Airbnb". Os alvos da ação judicial são Pamela e a própria Airbnb.

