Baixo de Paul McCartney desaparecido há 52 anos é encontrado

O baixo Höfner 500/1 de 1961, usado por Paul McCartney em canções clássicas dos Beatles como "Twist And Shout" e "Love Me Do", foi encontrado 52 anos após ter sido roubado em 1972. A notícia foi anunciada no site oficial do músico nesta quarta-feira (14).

A redescoberta do baixo é resultado de uma busca global intitulada "The Lost Bass Project" ("O Projeto do Baixo Perdido"), realizado por fãs dedicados de McCartney. O instrumento, comprado pelo próprio músico por US$ 37 em Hamburgo, era considerado seu "favorito".

O baixo Höfner 500/1 acompanhou McCartney em momentos cruciais da história dos Beatles. O músico o utilizou em Hamburgo em 1961, no famoso Cavern Club de Liverpool e nas primeiras gravações no estúdio Abbey Road. Segundo o "The Lost Bass Project", este instrumento "impulsionou a Beatlemania e moldou o som do mundo moderno".

A última vez que o baixo foi visto foi em Londres, em 1969, durante as gravações do projeto Get Back/Let It Be. Desde então, seu paradeiro era um mistério. A nota oficial divulgada nesta quarta-feira (14) revela que Paul McCartney está "extremamente grato a todos os envolvidos" na recuperação do instrumento.

Leia Também: Canção israelense pede a morte de Dua Lipa, Bella Hadid e Mia Khalifa