Casal nasce no mesmo dia e no mesmo hospital; 35 anos depois vão se casar

Milhões de pessoas usam aplicativos de encontros para encontrar o amor. Mas a história de um casal do Minnesota, nos Estados Unidos, é contra todas as probabilidades.

Joshua e Elizabeth Colbert nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital e frequentaram o mesmo jardim de infância. Mas a vida os separou.

35 anos depois, eles se reencontraram através do aplicativo Hinge. O amor foi tão forte que se casaram cinco meses depois, no dia do aniversário de ambos, com a presença da professora do jardim de infância.

A história começou em abril de 2023, quando Elizabeth Christensen, mãe de dois filhos e recentemente divorciada, combinou um encontro com Joshua Colbert no aplicativo.

No primeiro dia em que conversaram, Elizabeth começou a fazer perguntas para conhecer Joshua e, à medida que ele respondia, ela ficou cada vez mais chocada.

Elizabeth nasceu em 13 de setembro de 1988. Joshua também. Elizabeth nasceu no Mercy Hospital em Coon Rapids, Minnesota. Joshua também. Os dois nasceram no mesmo local e no mesmo dia - com apenas seis horas de diferença.

A coincidência era boa demais para ser verdade. Fora o jardim de infância, eles nunca se cruzaram, nem suas famílias.

Eles planejavam se encontrar pessoalmente na semana seguinte, mas Joshua, empolgado com as coincidências, convidou Elizabeth para almoçar no dia seguinte.

Elizabeth contou a história aos pais, que encontraram vídeos antigos da época da escola. "Encontramos o nosso vídeo de quando terminamos o jardim de infância, por isso estamos os dois lá", contou Joshua.

"E a parte louca é que a mãe dela fez zoom em mim no vídeo. E depois voltou a fazer zoom na Elizabeth", acrescentou.

O casal acredita que a reaproximação foi divina. "Acreditamos que foi Deus. Sinto que foi a combinação perfeita. E sim, acho que foi divino, de certeza", disse Joshua.

