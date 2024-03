Vulcão La Cumbre entra novamente em erupção e coloca Equador em alerta

O vulcão La Cumbre, na ilha Fernandina, no arquipélago de Galápagos, Equador, entrou em erupção na noite de sábado (3 de março), de acordo com o Ministério do Ambiente, Águas e Transição Ecológica (MAATE) do país.

Embora a ilha não seja habitada, a Direção do Parque Nacional das Galápagos colocou-a em alerta, pois a lava está a cair em direção ao mar e a ilha é o lar de diversas espécies endêmicas, como iguanas.

As autoridades estão monitorando a situação para registrar alterações no ecossistema. As erupções vulcânicas, segundo as autoridades locais, "fazem parte do ciclo natural das ilhas e influenciam a ecologia e a biodiversidade".

O MAATE garante que a erupção não representa uma ameaça para o turismo, pois nenhuma das áreas acessíveis aos visitantes foi interditada.

A duração da erupção é incerta, mas, segundo o Instituto Geofísico do Equador, esta é a maior erupção do La Cumbre desde 2017.

Histórico de erupções:

O vulcão La Cumbre, um dos mais ativos das Galápagos, já entrou em erupção quatro vezes nos últimos oito anos, a última vez em janeiro de 2020.

