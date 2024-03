Vulcão Popocatépetl em erupção causa transtornos no México; veja

A atividade vulcânica na região central do México tem causado transtornos nos últimos dias para os 25 milhões de habitantes que vivem a menos de 100 quilômetros do vulcão Popocatépetl. O vulcão entrou em erupção na terça-feira (27/02), expelindo uma enorme nuvem de fumaça e cinzas.

Foram registradas 13 erupções entre terça e quarta-feira, o que levou ao cancelamento de 22 voos no aeroporto da capital mexicana, localizada a apenas 70 quilômetros de distância, segundo vários meios de comunicação internacionais. O Aeroporto Internacional de Puebla, situado ainda mais perto do vulcão, encerrou todas as operações, mas já reabriu.

O Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México disse que foram registradas 148 exalações do vulcão na quinta-feira (29/02) e emitiu um nível de alerta vulcânico de nível dois.

As erupções, a nuvem de fumaça e a "chuva" de cinzas que atingiram as localidades próximas ao vulcão obrigaram as autoridades a estudar a possibilidade de cancelar as aulas nos estados de Puebla, Estado do México e Cidade do México. No entanto, a decisão acabou não sendo tomada.

Veja na galeria que acompanha esta notícia imagens do vulcão em erupção e da consequente nuvem de fumaça.

Leia Também: Idoso morre após overdose de Vitamina D. Veja a dose máxima diária