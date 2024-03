Pais alegam incompatibilidade e colocam bebê de 3 meses para adoção

Em um caso que gerou comoção e debate nas redes sociais, um casal do Reino Unido colocou sua filha de três meses para adoção após alegar que ela não se adaptava à rotina familiar.

Em um relato publicado no fórum Reddit e posteriormente divulgado pelo tabloide The Mirror, o pai da menina, identificada como Elizabeth, explica que a decisão foi tomada após a esposa retornar ao trabalho e se deparar com a dificuldade de conciliar a vida profissional com os cuidados da bebê.

Segundo ele, a avó materna se encarregou dos cuidados de Elizabeth, enquanto o casal se revezava em turnos para atender às necessidades da criança. No entanto, o pai afirma que a esposa não demonstrava afeto pela menina: "Catherine realmente não liga para ela. Mesmo que ela esteja chorando, a menos que seja por um motivo real, como estar com fome ou molhada, Catherine não faz nada para acalmá-la".

Diante da situação, o casal decidiu colocar Elizabeth para adoção, decisão que gerou críticas e questionamentos nas redes sociais. A avó materna, por sua vez, discordou da escolha do casal e decidiu se tornar a tutora legal da menina, assumindo a responsabilidade de seus cuidados.

O pai da menina relata que a família está cooperando para garantir uma transição tranquila da custódia e que, embora a avó tenha recusado ofertas de ajuda financeira, o casal está disposto a pagar pensão alimentícia para garantir o bem-estar de Elizabeth.

Leia Também: Corpo de menina desaparecida é encontrado: 'Morreu de tanto apanhar'