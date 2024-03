EUA se prepararam para ataque nuclear russo na Ucrânia, diz TV

O governo Joe Biden se preparou para uma possível resposta nuclear à Rússia no final de 2022. O plano previa uma contrapartida para a possibilidade da Rússia atacar a Ucrânia com uma bomba nuclear, informou o canal de televisão CNN.

As informações do plano são detalhadas no livro "O Retorno das Grandes Potências", do jornalista da CNN Internacional Jim Sciutto, que será publicado em 12 de março.

Conselho de Segurança Nacional convocou uma série de reuniões para implementar planos de contingência. Segundo apuração da CNN, no livro, uma autoridade explica que, no caso de haver a indicação de um ataque com uma arma nuclear, o governo norte-americano estaria preparado para evitar o cenário catastrófico ou dissuadir o governo de Vladimir Putin.

