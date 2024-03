Cadela reúne-se com a dona 10 anos depois de ter desaparecido

Uma cadela, dada como desaparecida há uma década, foi finalmente reunida com a dona. O abrigo de animais Humane Society of Tampa Bay, no estado norte-americano da Florida, revelou, nas redes sociais, que a cadela tinha sido levada para o abrigo como um animal de rua e que conseguiram localizar a dona através do microchip.

"O microchip levou a cadela a Luisa, que estava incrédula quando ligamos, porque Cleo tinha fugido há DEZ ANOS", lê-se na publicação.

Segundo o abrigo, a família de Cleo - que tem 14 anos - "nunca perdeu a esperança e continuou atualizando o microchip na pequena esperança de que a encontrassem, mesmo depois de se mudarem para Miami!".

A família de Luisa foi de carro até Tampa Bay e reuniu-se com a cadela num momento emocionante.

"Isto mostra o poder e a importância do microchip e de nunca perder a esperança", termina a nota.

Veja as imagens do reencontro na galeria acima.

Leia Também: Homem morre a caminho da lua-de-mel, um dia após casamento