Conheça o Fedya, o gato vesgo que conquistou a internet

No reino virtual, onde a fama é fugaz e os holofotes se movem rapidamente, um felino improvável ascendeu ao trono dos trending topics. Fedya, um gato vesgo de quatro anos da Rússia, cativou a web com seu jeitinho "atrapalhado" e conquistou milhões de corações.

De acordo com o Daily Mail, Fedya chegou à vida de Natalya Zhdanova em 2020, quando ainda era um filhote. A tutora, de Rostov do Don, no sul da Rússia, não imaginava que o gatinho sobreviveria, mas decidiu cuidar dele mesmo assim.

Fedya nasceu com um distúrbio de coordenação que dificultava sua locomoção. Mas a tutora se apaixonou pelo "jeitinho engraçado" do gato e o acolheu em sua casa.

Incentivada por amigos, Natalya começou a compartilhar fotos de Fedya nas redes sociais. O que ela não esperava era que o gato se tornasse uma sensação.

Em seu perfil no Instagram, Fedya acumula mais de 314 mil seguidores e seus vídeos alcançam milhões de visualizações. "Fedya você atingiu meu coração. O carisma está fora de limites", comentou uma seguidora.

Para Natalya, o sucesso de Fedya é a prova de que a internet pode ser um lugar para espalhar alegria e amor. "Eu percebi o quanto Fedya leva alegria às pessoas e eu entendi que tinha encontrado minha coisa favorita no mundo todo", celebrou a tutora.