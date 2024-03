Piloto é preso por estar alcoolizado antes de voo da Delta Airlines

Um piloto americano que excedeu o limite de álcool antes de comandar um avião de passageiros da Delta Airlines, que viajaria de Edimburgo para Nova York, foi condenado a 10 meses de prisão. De acordo com a BBC, Lawrence Russell, de 63 anos, foi revistado por agentes de segurança do aeroporto por volta das 8h do dia 16 de junho do ano passado.

O homem estava com duas garrafas de Jägermeister em sua bagagem - uma das quais já estava meio vazia. Um teste de balão revelou que o capitão da Delta Airlines tinha mais que o dobro do limite legal de álcool para os pilotos. Segundo foi informado no tribunal de Edimburgo, o homem está recebendo tratamento para alcoolismo.

