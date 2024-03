Bezerro com duas cabeças e quatro olhos completa 20 dias e intriga a web

Nascido na madrugada de 28 de fevereiro, o bezerro "Deux Face" (Duas Caras, em francês) intriga e comove a internet com sua rara condição genética. Batizado pelos tratadores da Breaux Farms, o animal possui duas cabeças, quatro olhos, duas bocas e duas narinas.

A probabilidade de tal anomalia é estimada em "1 a cada 400 milhões" de nascimentos, tornando Deux Face um caso excepcional. Apesar da baixa expectativa de vida, o bezerro vem desafiando as probabilidades e completando 20 dias de vida nesta terça-feira (19).

[Legenda]© Divulgação: Breaux Farms LLC

Deux Face necessita de cuidados especiais. A equipe da fazenda relata que ele tem dificuldades de locomoção e não consegue se sustentar sobre as quatro patas. No entanto, o animal demonstra alegria ao interagir com outras vacas no local.

Veterinários acompanham o caso de perto e confirmam que Deux Face respira por ambos os narizes, se alimenta pelas duas bocas e responde a estímulos de luz e movimento com seus quatro olhos.

A Breaux Farms compartilha o dia a dia de Deux Face nas redes sociais, documentando seus progressos e desafios. A história do bezerro viralizou, despertando a curiosidade e o carinho de internautas do mundo todo.

A fazenda garante que Deux Face não está à venda.

Leia Também: Inglesa acorda com o sotaque de país que nunca visitou e pede ajuda