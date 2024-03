Avião é transformado em hotel na Suécia; cabine do piloto é uma suíte

Um Boeing 747 antigo foi transformado em um hotel no Aeroporto Estocolmo-Arlanda, na Suécia, oferecendo aos 'viajantes' a oportunidade de pernoitar por preços a partir de 40 euros.

O interior da aeronave foi renovado, mantendo quartos e áreas comuns originais. Uma das divisões mais criativas é a suíte construída na antiga cabine dos pilotos. Lá, o painel de controle permanece intacto, como era durante os voos do Boeing, mas agora com vista apenas para o aeroporto sueco.

Em entrevista à CNN Brasil, o proprietário do Jumbo Stay, Oscar Diös, revelou que 60% dos hóspedes são estrangeiros, enquanto os 40% restantes são suecos. Ele afirmou que são "hóspedes curiosos em busca de uma experiência que não encontrariam em um hotel comum", acrescentando que geralmente procuram "uma noite tranquila e agradável a bordo de um avião".

O Jumbo Stay foi inaugurado há 15 anos, em 2009, e desde então tem sido um grande sucesso. Para ser aberto ao público, os 450 assentos da aeronave foram removidos, dando lugar a 33 quartos, totalizando 76 camas.

As acomodações incluem dormitórios masculinos e femininos, quartos padrão e suítes. De acordo com o site oficial do hotel, os preços variam a partir de 40 euros para quartos com quatro camas e banheiro compartilhado no corredor, chegando a mais de 160 euros por noite na suíte mais luxuosa, com cama de casal e banheiro privativo, localizada na parte traseira da aeronave.

