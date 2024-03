Casa própria por US$ 1? Cidade americana torna isso realidade; entenda

Imagine comprar uma casa por um preço simbólico de apenas US$ 1 (cerca de R$ 4,98). Em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, isso se tornou realidade! De acordo com o The Sun, a cidade está lançando uma iniciativa inovadora para revitalizar áreas afetadas pela criminalidade e pela desocupação: a venda de casas vazias por um valor irrisório.

Aprovada pelo conselho municipal em 20 de março, a medida abrange cerca de 15 mil propriedades. No entanto, apenas 200 delas serão vendidas por US$ 1, direcionadas principalmente a moradores de Baltimore que se comprometam a restaurar e morar nos imóveis.

Organizações sem fins lucrativos também podem adquirir as casas, mas a um preço de US$ 3.000 (aproximadamente R$ 15 mil).

Para auxiliar na reforma das casas, a cidade oferece subsídios de até US$ 50 mil (cerca de R$ 249 mil) para indivíduos pré-aprovados para empréstimos de construção.

A iniciativa se inspira em um programa similar realizado na década de 1970, com o apoio do atual prefeito Brandon Scot.

No entanto, o presidente do Conselho Municipal de Baltimore, Nick Mosby, questiona se a administração de Scot está priorizando os residentes locais. Ele teme que a iniciativa possa resultar na expulsão de pessoas de baixa renda, como relatado pelo The Sun.

Em resposta, as autoridades garantem que os compradores terão 90 dias para ocupar suas novas casas.

