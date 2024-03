Casal encontra pérola em ostra, faz anel e anuncia casamento nos EUA

Um casal dos Estados Unidos vai usar uma pérola rara que encontraram em uma ostra em seu casamento, que está marcado para o dia 14 de abril.

Sandy Sikorski, de 70 anos, e Ken Steinkamp, de 75, estavam jantando em Rhode Island em dezembro de 2021 quando Sandy encontrou a pérola dentro de uma ostra. Ela chegou a colocar a pedra na boca sem perceber, mas logo a encontrou e guardou.

No ano passado, Ken presenteou Sandy com um anel de noivado feito com a pérola. Agora, o casal decidiu incorporar a pedra em vários elementos do casamento como forma de garantir que a sorte continue a acompanhá-los.

A noiva usará brincos de pérolas, e o bolo do casamento será revestido com elas. A neta de Sandy, Nora, será a menina das alianças e usará sapatos com pérolas presas.

O casamento será realizado em uma capela em Westerly, Rhode Island.

