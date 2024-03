Mulher aluga apartamento com o proprietário morando no local; entenda

Uma mulher de 36 anos foi detida em Ibiza, Espanha, na semana passada, por crimes de estelionato e falsificação de documentos.

Segundo o Periódico de Ibiza y Formentera, o caso começou em novembro de 2023, quando um cidadão contatou uma suposta agente imobiliária para alugar um imóvel no centro de Ibiza.

O proprietário do imóvel, após algumas visitas com interessados, decidiu não alugá-lo e informou a agente. No entanto, os anúncios do imóvel continuaram online sem o seu consentimento.

Mesmo após o aviso do proprietário, a agente continuou a anunciar o imóvel e encontrou uma vítima. Ela pediu um total de 45.000 euros adiantados para uma renda anual com opção de compra, formalizando um contrato falso.

No início de 2024, a vítima foi ao suposto imóvel e encontrou o proprietário, que a informou que o havia retirado dos portais de anúncio em novembro.

Ao perceberem o golpe, a vítima e o proprietário denunciaram a agente imobiliária, que foi presa na quarta-feira passada. Ela já tinha antecedentes por crimes do mesmo tipo.

