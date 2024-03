Mãe é acusada de espancar filha de 5 anos até a morte e esconder o corpo

Uma americana de 29 anos, Latasha Mott, foi acusada de homicídio involuntário e ocultação de cadáver da sua filha de 5 anos, Nefertiti Harris. O crime teria acontecido há quase três meses em Syracuse, Nova Iorque, nos Estados Unidos. O corpo da menina ainda não foi encontrado.

A polícia de Syracuse está realizando buscas em campos e bosques com vários recursos, incluindo um drone, para tentar encontrar o corpo da menina.

A investigação começou no domingo, quando familiares preocupados com o paradeiro de Nefertiti contactaram a polícia.

Segundo o procurador distrital do condado de Onondaga, William Fitzpatrick, Latasha confessou ter batido em Nefertiti com um cinto várias vezes enquanto a menina estava no chuveiro no dia 6 de janeiro, causando sua morte. A mãe então escondeu o corpo em uma área carbonizada.

Latasha se declarou inocente durante audiência judicial nesta segunda-feira. Seu advogado disse à Associated Press por telefone que ainda é cedo para fazer qualquer avaliação sobre o caso.

