Corpos de duas vítimas do colapso da ponte em Baltimore são encontrados

(Maryland, EUA) - Na quarta-feira (28), autoridades de Maryland recuperaram os corpos de duas vítimas do colapso da Ponte Francis Scott Key, que ocorreu na segunda-feira (26).

Os corpos foram encontrados por volta das 10h dentro de um veículo submerso na água. As vítimas, Alejandro Hernandez Fuentes, de 35 anos, e Dorlin Ranial Castillo Cabrera, de 26 anos, foram declaradas mortas no local.

A ponte desabou após uma de suas vigas de suporte ser atingida por um navio cargueiro, lançando pessoas e veículos para a morte.

Em uma coletiva de imprensa, um oficial da Polícia Estadual de Maryland anunciou a descoberta trágica e informou que as operações de busca e salvamento mudaram para busca e recuperação.

"Mergulhadores localizaram uma caminhonete vermelha submersa em cerca de 7,6 metros de água na área do vão central da ponte", disse o oficial. "As duas vítimas da tragédia foram encontradas dentro do veículo."

As famílias das vítimas foram notificadas antes da coletiva de imprensa.

A investigação sobre o acidente está em andamento.

