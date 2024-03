As buscas continuam por desaparecidos em Baltimore, veja as imagens

As autoridades continuam as buscas por seis pessoas desaparecidas após um navio colidir com um pilar da Ponte Key em Baltimore, nos EUA, resultando no colapso da estrutura.

Jeffrey Pritzker, vice-presidente executivo da Brawner Builders, confirmou à NBC News que os desaparecidos estão presumivelmente mortos, sem revelar seus nomes.

O acidente ocorreu por volta das 1h30, e as autoridades estão investigando os detalhes do ocorrido.

O governador de Maryland, Wes Moore, revelou que a tripulação emitiu um alerta 'mayday' antes da colisão, mas não especificou o horário.

Segundo relatos, as luzes do navio começaram a piscar às 1h24, mudando de curso em direção ao pilar da ponte às 1h26. O navio atingiu a ponte às 1h27, causando seu colapso imediato.

Os serviços de emergência começaram a receber chamadas de socorro às 1h40, e a primeira unidade de bombeiros chegou ao local às 1h50, relatando o colapso total da ponte.

As equipes de emergência continuam procurando seis pessoas na água, acredita-se que sejam membros da equipe de construção que trabalhava na ponte no momento do acidente.

Inicialmente, oito pessoas estavam desaparecidas, duas foram resgatadas.

O governador Moore agradeceu pelo aviso emitido pelo navio antes do acidente, o que permitiu interromper o trânsito na ponte a tempo.

O navio Dali, registrado em Singapura, também lançou âncoras como parte do procedimento de emergência.

A Autoridade Marítima e Portuária de Singapura iniciará uma investigação sobre o navio e o colapso da ponte.

O navio esteve envolvido em outra colisão ao sair do porto de Antuérpia, na Bélgica, em 2016, sem causar ferimentos.







Leia Também: Embarcação naufraga com 7 pessoas no litoral do RJ; homem está desaparecido