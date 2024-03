Embarcação naufraga com 7 pessoas no litoral do RJ; homem está desaparecido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma embarcação que levava sete pessoas, sendo dois tripulantes e cinco passageiros, naufragou na madrugada deste sábado (23), em Angra dos Reis (RJ).

A embarcação MS III saiu do Porto de Angra para realizar apoio marítimo ao Navio Porto, segundo a Marinha.

Por volta das 4h, a embarcação teria colidido com uma pedra no mar e naufragado nas proximidades da Ilha de Búzios, na Baía de Ilha Grande.

Um homem está desaparecido. As outras seis pessoas foram atendidas no local e liberadas, segundo o Corpo de Bombeiros, que também atuou na ocorrência.

As buscas no mar serão retomadas por volta das 6h deste domingo (24).

A Marinha ainda afirmou que será instaurado um procedimento interno para apuração do caso.

