Cidade francesa fica parcialmente submersa após fortes chuvas

A cidade francesa de Montmorillon ficou parcialmente submersa durante este fim de semana, após a queda de chuva intensa.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram várias partes da região submersas, com a água chegando quase ao teto dos carros.

De acordo com a imprensa internacional, cerca de 100 membros das autoridades e forças armadas estavam prestando assistência aos residentes este domingo.

Desde que a as inundações começaram, no sábado, os serviços de emergência receberam mais de 350 chamadas, explicam as mesmas fontes.

À #Montmorillon, la Gartempe atteint actuellement son pic de crue à 4m60 (2ème crue la plus importante depuis au moins 50 ans, après celle de 1982) #inondation #Vienne86 pic.twitter.com/99DNi9elDI — Rémi Ouvrard (@ouvrard_remi) March 30, 2024

As autoridades afirmaram ainda que 30 residências tiveram de ser evacuadas, com dezenas de estradas sendo cortadas também.

Veja as imagens acima.

