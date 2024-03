Possível míssil balístico é detectado sobrevoando a Espanha

A Rede de Investigação de Bolas de Fogo e Meteoritos (SPMN), que faz parte do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) espanhol, detectou uma "bola de fogo artificial" sobrevoando a Catalunha, o Mar das Baleares e a Comunidade Valenciana, a partir da França, na sexta-feira (29), caindo no mar. Está sendo estudado se se tratou de um míssil balístico ou de um satélite reentrando na atmosfera.

"Estamos atualmente considerando duas hipóteses: um míssil balístico ou um satélite reentrando na atmosfera", afirmou a conta dos investigadores, numa mensagem na rede social X, na qual disseram que iriam dar mais informações através do mesmo canal. "Assim que concluirmos o estudo e obtivermos confirmação adicional, publicá-la-emos", acrescentaram.

No sábado de manhã, a SPMN compartilhou vídeos que mostraram um objeto que, depois de sair da França, "sobrevoou Girona e Barcelona para entrar no Mar das Baleares e terminar a sua viagem no sul da Comunidade Valenciana".

A agência classificou o acontecimento como "preocupante", sempre considerando que possa tratar-se de um míssil balístico. O Instituto de Ciências Espaciais (ICE-CSIC) está estudando as imagens captadas desta "bola de fogo artificial" para saber a sua origem.

O astrofísico valenciano Josep Maria Trigo, pesquisador do Instituto de Ciências Espaciais do CSIC, reagiu ao sucedido, questionando se não deveriam ser dadas explicações sobre este fato e se testes não deveriam ser anunciados.

"Pergunto-me sinceramente se algum responsável dará explicações sobre este teste que fizeram hoje sobre as nossas cabeças. Não deveriam ser anunciados?", afirmou Trigo.

