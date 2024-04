Gisela Gaytán, candidata à prefeitura de Celaya, no México, é assassinada

Gisela Gaytán, candidata a prefeita de Celaya, Guanajuato, no México, foi assassinada a tiros na segunda-feira (1º de abril) enquanto fazia campanha na comunidade de San Miguel Octopan. O crime aconteceu em plena luz do dia, diante de seus apoiadores e da população local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero após o assassinato. É possível ouvir gritos e o barulho dos disparos.

Momento en que asesinan a la candidata a alcaldesa de Celaya Gisela Gaytan



QEPD

Testemunhas relataram que Gaytán foi alvejada quando chegava em frente ao templo de San Isidro.



Em sua última publicação no Facebook, Gaytán agradeceu aos comerciantes do mercado de Morelos: "Juntos, com determinação e compromisso, conseguiremos tornar realidade a mudança que tanto almejamos".

Este era o segundo dia de campanha de Gaytán em Guanajuato. A violência é uma questão crucial para as eleições no estado. O ataque aconteceu logo após a candidata apresentar sua estratégia de segurança.

