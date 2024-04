Exército de Israel reduz tropas do sul da Faixa de Gaza após pressão internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército israelense afirmou neste domingo (7), quando a guerra na Faixa de Gaza completa seis meses, que reduziu a presença de suas tropas do sul do território palestino. Segundo a agência de notícias Reuters, um porta-voz militar afirmou que apenas uma brigada permanece na região.

"Hoje, domingo, 7 de abril, a 98ª Divisão de Comando das Forças de Defesa de Israel concluiu sua missão em Khan Yunis. A divisão deixou a Faixa de Gaza para se recuperar e se preparar para operações futuras", afirmou o Exército em comunicado enviado à agência de notícias AFP.

A retirada acontece no momento em que Israel sofre pressão da comunidade internacional para não invadir Rafah, no sul de Gaza. A cidade é o último refúgio de Gaza para mais de um milhão de palestinos –metade da população total desse território devastado por bombardeios.

O jornal local Haaretz afirma, atribuindo a informação a um oficial do Exército que não quis se identificar, que a medida seria fruto do esgotamento das operações de inteligência na região, não uma exigência do presidente americano, Joe Biden, ao primeiro-ministro isralense, Binyamin Netanyahu.

Segundo esse membro do exército, a retirada permitira que parte dos abrigados em Rafah retornem para suas casas em Khan Yunis, um dos locais mais afetados pelos ataques israelenses.

