Sabia que o Japão tem 72 microestações? - Quando falamos das estações, normalmente nos referimos a primavera, verão, outono e inverno. Mas, no Japão, existem 72 temporadas de subdivisão chamadas de shichijuni kou. As estações são nomeadas em função de pássaros, insetos, plantas e em relação ao clima de cada mudança na natureza. Estas 72 microestações compõem o calendário tradicional japonês e fornecem um mapa do clima que é uma mistura fascinante de cultura e natureza. Curioso? Clique e descubra como os japoneses dividem e celebram suas estações.

