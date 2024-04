As melhores praias para curtir o verão europeu em 2024 - O inverno está se aproximando de nós rapidamente aqui no Brasil, mas isso significa que já é quase verão na Europa. Por isso, se você quer fugir para um lugar ensolarado, relaxar e afundar os dedos dos pés na areia, esse pode ser um excelente destino. Mas como é exatamente a praia perfeita? A plataforma de reservas BookRetreats avaliou praias em toda a Europa com base em sua popularidade, condições climáticas típicas, segurança, acessibilidade e qualidade da água. Usando dados de avaliações do Google, rankings de segurança do Índice Global da Paz e informações de qualidade da água da Agência Europeia do Meio Ambiente (AEA), cada local recebeu uma pontuação de zero a um para essas categorias, com uma pontuação total possível de cinco. Para descobrir as melhores praias para o verão europeu 2024, clique na galeria!

© <p>Shutterstock</p>