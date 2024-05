Vulcão islandês proporciona imagens impressionantes; veja ao vivo

Imagens impressionantes continuam a chegar do vulcão no sudoeste da Islândia que entrou em erupção na última quarta-feira, voltando a ameaçar a cidade costeira de Grindavik.

O vulcão segue expelindo fumaça e lava, mas a um ritmo significativamente mais lento do que no início da erupção.

Vale lembrar que essa erupção, a quinta desde dezembro, foi a mais potente na região desde que os sistemas vulcânicos da península de Reykjanes se tornaram ativos há três anos, após um período de 800 anos de inatividade, segundo o Serviço Meteorológico da Islândia.

A nova erupção teve início na tarde de quarta-feira, após uma série de terramotos a norte da cidade de Grindavik, lar de 3.800 pessoas.

Barreiras foram construídas para proteger Grindavik e conseguiram desviar o fluxo de lava, mas algumas estradas que levam à cidade foram cortadas.

Grindavik fica a cerca de 50 km da capital da Islândia, Reykjavik, em uma área que faz parte do sistema vulcânico Svartsengi.

A Islândia está localizada sobre um ponto quente vulcânico no Oceano Atlântico Norte e, por isso, registra erupções regulares. A mais perturbadora dos últimos tempos foi a erupção do vulcão Eyjafjallajökull em 2010, que lançou enormes nuvens de cinzas na atmosfera e causou o fechamento geral do espaço aéreo europeu.





Pode ver as mais recentes imagens da erupção na galeria acima e acompanhar ao vivo no vídeo abaixo:

