Vulcão islandês cospe lava a 50 metros de altura em nova erupção

Um vulcão na Islândia entrou novamente em erupção, marcando a quinta vez desde dezembro.

A erupção ocorreu na península de Reykjanes, onde vivem cerca de 30.000 pessoas, ao sul da capital Reykjavik.

O evento começou no início da tarde desta quarta-feira, após uma série de terremotos ao norte de Grindavik, uma cidade pesqueira com 3.800 habitantes que foi evacuada.

A lava estava sendo lançada a cerca de 50 metros de altura a partir de uma fissura de aproximadamente um quilômetro de comprimento, informou o Gabinete Meteorológico da Islândia.

A popular estância termal da Lagoa Azul foi evacuada antes da erupção, conforme relatado pela emissora nacional islandesa RUV.

Esta é a quinta erupção vulcânica na área desde dezembro, com apenas danos materiais relatados. A erupção anterior começou em março e durou oito semanas.

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, o maior número na Europa.

O país está localizado na Dorsal Meso-Atlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, causando terremotos e erupções.

