As notícias mais 'inusitadas' de 2024: Golpes, sonhos e... Tio Paulo

O mundo é também feito de momentos inusitados e acontecimentos caricatos. Em 2024, houve vários que suscitaram o interesse dos leitores do Notícias ao Minuto.

Este ano, entre os 'inusitados', tivemos várias notícias onde o tema era o dinheiro. Desde sonhos estranhos, golpe em restaurantes ou vender uma casa que demorou 15 anos a construir… ou até uma conta de restaurante inesperada.

Passageiro recusou comida em voo e foi preso com 1kg de ouro escondido no ânus? Também tivemos. E o Tio Paulo, você se lembra do caso que tomou conta do Brasil e do mundo?

Veja as notícias 'inusitadas' mais lidas do ano:

Homem comeu em 127 restaurantes e saiu sem pagar: 'Pirata da comida'

Homem é biologicamente incapaz de sonhar; acontece com 4% da população

Vídeo: Luta entre macacos rivais na Tailândia viraliza na internet

Mulher leva cadáver em cadeira de rodas a banco para sacar empréstimo no Rio

Homem tatua régua no dedo para medir objetos; veja

Mulher acumula dívidas após gastar milhares em compras enquanto dorme

Jovem ligado ao tráfico humano disfarça-se de idoso para embarcar em voo

Passageiro recusa comida em voo e é preso com 1kg de ouro escondido no ânus

Troca de fralda deixa clima tensão em avião: "Cheiro terrível"

Homem ganha na loteria e 'perde' família por não dividir prêmio

Homem de 63 anos é preso por roubar de 22 toneladas de queijo em Londres