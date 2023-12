Flávio Bolsonaro elogia app do governo Lula para bloquear celular roubado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou o aplicativo "Celular Seguro", lançado pelo Ministério da Justiça para facilitar o registro de ocorrência e bloqueio do aparelho após furto ou roubo.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro definiu a ferramenta como "uma iniciativa inteligente", segundo o site Metrópoles. "É uma iniciativa inteligente para tentar reduzir uma prática que aterroriza a população. Espero que surta efeito".

Flávio ainda relacionou o aplicativo a um projeto de lei apresentado por ele ao Senado. "Dez dias antes de o Cappelli [secretário-executivo do Ministério da Justiça] fazer o anúncio, eu havia protocolado um projeto de lei no Senado com o mesmo objetivo, para que a autoridade policial comunique à Anatel os casos de roubos e furtos para agilizar o bloqueio".

O senador acredita que o lançamento do aplicativo irá fortalecer seu projeto de lei para que a proposta seja aprovada rapidamente no Congresso.

COMO FUNCIONA O APP

O aplicativo "Celular Seguro" foi liberado na quarta-feira (20) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O serviço facilita o registro de ocorrência e bloqueio do aparelho após furto ou roubo.

A ferramenta está disponível para smartphones Android e também para iPhones. O aplicativo conta com três opções na página inicial: pessoas de confiança, registrar telefone e registrar ocorrência.

O usuário deverá cadastrar as pessoas que, em caso de perdas, roubos ou furtos do aparelho, poderão criar ocorrências em nome do usuário.

O segundo ícone diz respeito ao registro dos aparelhos que serão conectados diretamente ao CPF. Na terceira opção, será possível criar ocorrências de forma simples.

