NASA compartilha animação (assustadora) da subida do nível do mar

A NASA compartilhou um vídeo de animação onde mostra a subida do nível do mar ao longo dos últimos 30 anos, o qual serve de aviso da situação terrível que poderemos verificar no futuro.

Os dados foram recolhidos através do projeto Integrated Multi-Mission Ocean Altimeter Data for Climate Research e que a agência espacial norte-americana diz que são medidas precisas dos efeitos das alterações climáticas.

O vídeo indica que o nível do mar subiu cerca de oito centímetros ao longo dos últimos 30 anos, uma alteração que não parece significativa mas que é perigosa sobretudo para as comunidades costeiras.

Pode ver a animação em questão no vídeo acima.

