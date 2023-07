Aqui tem mais uma oportunidade para ver o Galaxy Z Fold 5

A Samsung já confirmou que pretende revelar novos produtos em um evento marcado para o dia 26 de julho. Nessa ocasião, é provável que conheçamos o Galaxy Z Fold 5, sucessor do Galaxy Z Fold 4.

Novas imagens compartilhadas pela página Ice Universe no Twitter mostram o design do Galaxy Z Fold 5, que parece ser semelhante ao seu antecessor. O dispositivo continuará com o formato de dobrável, permitindo que o usuário tenha uma tela maior quando desdobrado.

O Galaxy Z Fold 5 é esperado como um smartphone premium, com recursos avançados e tecnologia inovadora. Além dele, a Samsung também deverá revelar outros dispositivos durante o evento, proporcionando aos fãs da marca uma visão do que está por vir em termos de tecnologia móvel.

Os detalhes exatos sobre as especificações e recursos do Galaxy Z Fold 5 ainda não foram divulgados, mas espera-se que ele traga melhorias em relação ao seu antecessor, oferecendo uma experiência aprimorada aos usuários.

Com o lançamento marcado para o dia 26 de julho, os entusiastas da Samsung aguardam ansiosamente para conhecer os novos dispositivos da empresa sul-coreana e descobrir as inovações que ela trará ao mercado de smartphones dobráveis.

Pode ver acima as imagens que andam a circular.

