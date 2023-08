'Mario' e 'Zelda' foram os 'campeões' da Nintendo em trimestre recorde

A Nintendo revelou os resultados financeiros relativos ao mais recente trimestre, o primeiro do ano fiscal da empresa japonesa e que se tornou o melhor primeiro trimestre de toda sua história. Tudo graças ao mais recente título da série ‘The Legend of Zelda’ e à estreia do filme de ‘Super Mario’.

De acordo com a Bloomberg, a Nintendo conseguiu receitas de 461,3 bilhões de ienes (equivalente a 2,9 bilhões de euros) e que equivalem a um aumento de 50% face ao mesmo período do ano passado. No que diz respeito ao lucro operacional, a Nintendo conseguiu um aumento de 82,4% e atingiu os 185,4 bilhões de ienes (1,1 bilhões de euros).

No que diz respeito ao filme ‘The Super Mario Bros. Movie’, a Nintendo refere que, até ao dia 26 de julho, registou uma receita total de bilheteira de 1,2 bilhões de dólares - tornando-se o filme original baseado num jogo mais bem-sucedido da história.

Quanto a ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, o jogo lançado a 12 de maio vendeu 18,51 milhões de cópias em todo o mundo. Na verdade, diz a Nintendo que as vendas deste jogo “constituem aproximadamente metade das vendas de software de estúdios internos” deste trimestre que passou.

O efeito de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ fez-se até sentir nas vendas da Nintendo Switch que, durante este período vendeu 3,91 milhões de unidades - mais do que os 3,41 milhões de consoles vendidos no mesmo período do ano passado.