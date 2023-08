Já é possível ouvir conteúdos exclusivos do Patreon no Spotify

O Patreon se uniu ao Spotify e, a partir desta quarta-feira, traz a possibilidade de acessar conteúdos exclusivos na plataforma de streaming. A introdução dessa nova ferramenta acontece após "meses de testes" e possibilitará que os criadores de podcast do Patreon alcancem uma audiência de 551 milhões de usuários do Spotify.

O Spotify anunciou: "Essa notícia segue nosso anúncio em março de que estaríamos colaborando com o Patreon para permitir que os criadores publicassem seus feeds de assinantes no Spotify por meio da API de acesso aberto da plataforma. Após meses de testes, temos o prazer de compartilhar que essa parceria agora está disponível para todos os criadores."

Gustav Söderström, um dos presidentes e diretor de produto do Spotify, foi citado em um comunicado, ressaltando que "essa parceria proporciona aos podcasters uma nova oportunidade de atingir o público global do Spotify, que conta com mais de 551 milhões de usuários, a fim de aumentar seus rendimentos e expandir sua presença."

Julian Gutman, diretor de produto do Patreon, também destacou a importância dessa parceria entre as duas empresas, afirmando que ela "representa valores compartilhados e uma visão de um novo futuro para os criadores na internet", especialmente em um momento em que algumas "plataformas estão focadas em construir sistemas fechados que afastam ainda mais os criadores e seus fãs."

Leia Também: DJ de IA vai chegar a todos os utilizadores do Spotify