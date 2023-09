Já estão circulando imagens do novo relógio da Huawei; veja

A Huawei programou um evento para esta semana, agendado para o dia 14 de setembro, no qual é esperado que a empresa revele oficialmente seu novo smartwatch, o Watch GT4. Embora a informação ainda não tenha sido confirmada pela empresa chinesa, graças ao site WinFuture, agora temos acesso às primeiras imagens do novo modelo.

Essas imagens mostram as versões do Watch GT4 com mostradores de 41mm e 46mm, bem como as cores nas quais esses modelos estarão disponíveis.

Na galeria acima, você pode conferir as primeiras imagens do Watch GT4.

Leia Também: Hoje o dia é da Apple. Saiba o que pode ser anunciado no evento da marca