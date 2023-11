Rumores podem ter revelado todas as cores do Galaxy S24

A série Galaxy S24 da Samsung voltou a ser alvo de rumores, com a página Ice Universe na rede social X (ou Twitter) divulgar informações das cores que estarão disponíveis.

De acordo com estas informações, o Galaxy S24 e o Galaxy S24+ deverão estar disponíveis em preto, creme, verde, lavanda, grafite e também lima. A mesma página indica que o top de linha - de nome Galaxy S24 Ultra - poderá ainda ser adquirido em dourado, preto, verde, creme, lavanda, grafite, azul claro, lima e vermelho.

Vale lembrar que a série Galaxy S24 deverá ser lançada um pouco mais cedo do que é habitual, com os rumores a notarem que a chegada ao mercado deverá ser já no mês de janeiro.