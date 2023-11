Imagem do Telescópio James Webb revela o ‘coração’ da Via Láctea

Uma nova imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb mostra uma região do centro da Via Láctea conhecida como Sagitário C. Essa região é uma área de formação de estrelas, e fica a cerca de 300 anos-luz do buraco negro supermassivo Sagitário A*.

A imagem do James Webb revela uma variedade de estruturas, incluindo nuvens de gás e poeira, e estrelas jovens e brilhantes. Os pesquisadores acreditam que a região abriga cerca de 500 mil estrelas, com algumas delas ainda em seus primeiros estágios de formação.

A imagem do James Webb é um marco importante na exploração da Via Láctea. Ela fornece uma visão sem precedentes da região do centro da galáxia, e ajudará os pesquisadores a entender melhor como as estrelas se formam e evoluem.

© James Webb

