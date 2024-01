Aplicativos para iPhone que vão ajudar a melhorar as suas fotografias

Ano novo, fotos novas: confira os melhores apps de edição de imagem para iPhone em 2024

O início do ano é sempre uma boa época para fazer planos para os meses que se seguirão. Reuniões familiares, com amigos e também viagens são sempre momentos importantes para guardar na memória. E, claro, para registrar esses momentos, nada melhor do que tirar fotos.

Mas, para que as fotos fiquem ainda mais bonitas e memoráveis, é possível fazer uso de aplicativos de edição de imagem. O App Store do iPhone está repleto de boas opções para experimentar.

O site 9to5mac fez uma lista dos melhores apps de edição de fotografia que você pode instalar no seu iPhone.

Veja na galeria acima!

Leia Também: Steam deixa de ser compatível com versões antigas do Windows