WhatsApp lança editor de figurinhas para iOS

O WhatsApp lançou um editor de figurinhas para dispositivos iOS, que permite aos usuários da app no iPhone criarem, editarem e compartilharem suas próprias figurinhas. A opção também já está presente na versão web do serviço de mensagens.

Até então, os fãs de figurinhas do WhatsApp tinham de recorrer a aplicativos de outras empresas. Com essa novidade do WhatsApp, os usuários poderão criar figurinhas sem sair da app, contando com ferramentas como texto, desenhos e a capacidade de sobrepor figurinhas. Assim que forem criadas, as figurinhas são salvas na área dedicada do WhatsApp.

É importante notar que a capacidade de criar figurinhas no WhatsApp só está presente a partir da versão iOS 17 do sistema operacional do iPhone, com as versões mais antigas dando apenas a capacidade de editar figurinhas já existentes.

