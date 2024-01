Robô da Tesla dobra camiseta, mas não sozinho

O dono da Tesla, Elon Musk, divulgou em sua conta no Twitter um vídeo que mostra o robô desenvolvido pela empresa, chamado Optimus, dobrando uma camiseta. No entanto, apesar da destreza e cuidado que o robô demonstra na tarefa, Musk admitiu em uma mensagem posterior que ele ainda não é capaz de desempenhar essa tarefa por si mesmo.

"O Optimus ainda não é capaz de fazer isso de forma autônoma, mas será certamente capaz de o fazer num ambiente arbitrário", escreveu Musk.

Apesar dessa resposta, muitos dos seguidores de Musk não pareceram convencidos de que o robô é capaz de desempenhar a tarefa. Alguns chegaram a sugerir que o vídeo foi gerado por computador, enquanto outros acreditam que o robô estava sendo controlado remotamente.

Se o robô realmente for capaz de dobrar camisetas de forma autônoma, seria uma grande conquista para a Tesla. No entanto, as dúvidas levantadas pelos seguidores de Musk sugerem que ainda há muito trabalho a ser feito antes que o Optimus esteja pronto para o mercado.

Important note: Optimus cannot yet do this autonomously, but certainly will be able to do this fully autonomously and in an arbitrary environment (won’t require a fixed table with box that has only one shirt)