Estudo diz que motor de busca do Google está perdendo qualidade

Um estudo realizado pelas universidades Bauhaus e de Leipzig, na Alemanha, aponta que o Google está mostrando mais páginas de má qualidade do que há alguns anos.

O estudo concluiu que isso se deve ao uso de links de afiliados, que são hiperlinks que levam os usuários para páginas de comércio eletrônico e que recebem uma comissão caso o produto em questão seja comprado por meio desse link.

Ao serem otimizadas com estratégias de SEO, páginas com links de afiliados tendem a aparecer melhor posicionadas nos resultados de pesquisa do Google, mesmo que tenham qualidade inferior a outras páginas.

De acordo com os resultados obtidos pelos pesquisadores, as páginas que apareceram melhor posicionadas em pesquisas no Google eram as que apresentavam uma maior otimização, mais links de afiliados e textos de pior qualidade.

"O SEO é uma batalha constante e vemos padrões repetidos de sites de spam entrar e sair dos resultados, enquanto os motores de busca e engenheiros de SEO ajustam seus parâmetros", diz a nota dos pesquisadores publicada no site Gizmodo.

Em resposta ao estudo, um porta-voz do Google disse que ele "não reflete a qualidade global e utilidade do [Google] Search para bilhões de pesquisas que vemos todos os dias".

É importante ressaltar que o estudo não se concentrou apenas no Google, mas também em outros motores de busca, como o Bing e o DuckDuckGo. Também é importante destacar que as empresas de tecnologia estão constantemente alterando os resultados dos seus motores de busca, o que faz com que os proprietários de sites tenham de encontrar novas estratégias para continuarem a aparecer no topo dos resultados de pesquisa.

