Imagens da NASA revelam danos no Ingenuity e fim da missão em Marte

O início de 2024 foi marcado pelo fim da missão do Ingenuity em Marte. Um acidente danificou o equipamento do helicóptero, e as imagens da NASA revelam o que aconteceu e por que é improvável que ele volte a voar.

O rover Perseverance, também na superfície do planeta vermelho, já havia capturado imagens da localização do Ingenuity em uma duna de areia. Mas, as novas imagens da NASA fornecem mais detalhes sobre o acidente.

Uma das hélices do Ingenuity está irremediavelmente partida, e um pedaço dela está a cerca de 15 metros de distância do helicóptero.

Apesar do acidente, a NASA considera a missão Ingenuity um sucesso. O helicóptero chegou a Marte em fevereiro de 2021 e realizou 72 voos, muito mais do que os cinco voos originalmente planejados.

As imagens fornecem informações valiosas sobre o voo em Marte e podem ajudar em futuras missões com drones.

Leia Também: Astronauta capta fotografia do Grand Canyon a 400km de distância