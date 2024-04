TikTok Notes: a nova aposta da empresa para rivalizar com o Instagram

O TikTok, a famosa plataforma de vídeos curtos, acaba de lançar oficialmente o TikTok Notes, um novo aplicativo dedicado à publicação de fotos e textos, com o claro objetivo de competir com o Instagram. A novidade chega, por enquanto, apenas ao Canadá e à Austrália, em fase de testes.

Uma nova forma de compartilhar momentos no TikTok Notes

"Estamos nos primeiros passos de experimentar um espaço dedicado para conteúdo com fotos e texto com o TikTok Notes", explica a empresa em comunicado oficial.

"Esperamos que a comunidade do TikTok use o TikTok Notes para continuar a compartilhar seus momentos através de publicações de fotos".

Interface familiar e recursos semelhantes

As imagens disponíveis na App Store indicam que o TikTok Notes segue a mesma lógica visual do TikTok, com a tela dividida em dois feeds principais:

Para você: apresenta conteúdo recomendado pelo algoritmo, com base nos interesses e histórico do usuário.

Seguindo: exibe apenas as publicações das contas que o usuário segue.

Expansão para outros países ainda incerta

Ainda não há informações sobre quando o TikTok Notes será lançado em outros países.

Leia Também: Pedaço da Estação Espacial cai em casa nos EUA, confirma NASA