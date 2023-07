Quem é a ex 'Chiquititas' que virou jornalista da CNN?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista da CNN Elisa Veeck, 35, avisou a direção do canal que está namorando o economista Gabriel Galípolo, aprovado na comissão do Senado para a diretoria do Banco Central. As informações são da Folha.

QUEM É ELISA VEECK? Nascida em Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa começou a carreira em frente às câmeras como atriz.

Aos 10 anos, foi selecionada para integrar o elenco de "Chiquititas", e ficou na novela infantil entre 1998 e 2001 interpretando a personagem Fran. "A novela criou pequenas celebridades mirins. Então, quando vínhamos ao Brasil, era uma euforia sem tamanho. Aeroportos lotados. E isso, nos anos 90, com um produto infantil, era de se cair o queixo. E tem um tantão de gente que fez chiquititas e segue por aí bombando na área artistica", recordou em entrevista à Glamour.

Na novela, sua personagem era romântica, e fez par romântico com os personagens de Jonatas Faro e Bruno Gagliasso. Ela se lembra com carinho do que "Chiquititas" representou: "Tudo aquilo me transformou, me fortaleceu. E eu tenho o maior orgulho de dizer que praticamente cresci com a televisão."

Elisa tentou seguir como atriz, e até participou do clipe de "Daqui pra Frente", do NX Zero, em 2008. No entanto, a falta de oportunidades na área a fez tentar uma guinada para a comunicação social.

"Eu sempre tinha que ter fontes de renda extras para dar conta da vida em São Paulo. Nunca quis ser apresentadora, mas surgiu a oportunidade de apresentar um programa de esportes pro canal Band Sports. Eu comecei a viajar o Brasil cobrindo muito rali e esporte e outros esportes de aventura. Foram 5 anos assim, contando histórias. E, veja só, me apaixonei pelo novo ofício."

Aos 24 anos, resolveu ingressar na faculdade e cursar jornalismo, e engatou um trabalho na Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo. Formou-se em 2016 e, em 2020, estreou como âncora na CNN, passando por programas como CNN Newsroom, CNN Novo Dia e Expresso CNN, antes de se fixar no Live CNN Brasil.

No seu Instagram, Elisa evita falar de sua vida pessoal, e publica fotos de seus looks do dia, além de bastidores e trechos do telejornal.