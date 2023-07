Saiba como evitar sites falsos que dão golpe ao vender ingressos do The Town

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A venda extra de ingressos para o The Town começou nesta quinta, às 12h, mas é preciso ter atenção ao fazer a compra. Um site falso, com link muito parecido ao original, simula a venda de ingressos para o festival.

Em nota, a Ticketmaster Brasil reforça que o site www.ticketmaster.com.br é a única plataforma de vendas oficial e autorizada de ingressos para o The Town.

"A organização do The Town recomenda que os fãs verifiquem sempre os canais oficias do festival antes de fazer qualquer compra", reforçou a empresa.

A venda extra disponibiliza ingressos para os cinco dias de festival, que acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O preço dos bilhetes é de R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia entrada, e é permitida a compra de até quatro ingressos por CPF.

Bruno Mars, Foo Fighters, Demi Lovato, Post Malone, Pabllo Vittar, Luisa Sonza e Maroon 5 são algumas das atrações confirmadas.