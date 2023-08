Virginia é processada por ameaças contra mulher que afirma ter caso com Zé Felipe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Virginia Fonseca ficou chocada, neste sábado (5), ao receber informações sobre um processo movido por uma mulher chamada Samantha, que alega ter sido vítima de supostas ameaças de morte proferidas por ela. O motivo por trás das acusações seria um suposto caso amoroso entre Samantha e o cantor Zé Felipe, marido da influencer.

Virginia expôs parte do Termo Circunstanciado, omitindo o nome completo de Samantha, em seu perfil nas redes sociais. De acordo com o documento, uma audiência preliminar está agendada para o próximo dia 2 outubro, na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

No entanto, o próprio Termo Circunstanciado destaca que até o momento não foram apresentadas quaisquer provas além do depoimento de Samantha, que alegou ter sido alvo de uma tentativa de agressão por parte de Virginia.

Ao compartilhar o print com seus seguidores, Virginia Fonseca ironizou a situação, utilizando o termo em inglês "fic" como abreviação para "ficção", sugerindo que a história é inventada ou falsa. A influenciadora também expressou sua surpresa e incredulidade em um vídeo compartilhado em seus stories.

"Estava fazendo minha massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. Bicho, é cada uma que parece duas. Não é possível!", comentou Virginia sobre o processo e a repercussão do caso.

Leia Também: Filho de Faustão e Anne Lottermann deixam a Band, mas podem voltar