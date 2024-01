Solange Almeida planeja ter quinto filho aos 50

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Solange Almeida, 49, pretende ser mãe novamente depois do Carnaval.

A cantora fez tratamento para engravidar e o embrião já está pronto. "Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Eu amo ser mãe. E agora eu tô me preparando para depois do Carnaval, ser mãe novamente. Se Deus quiser, tá tudo encaminhando, tô fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. Agora tá o embriãozinho pronto e se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50", disse no Encontro (Globo).

Solange é casada desde 2020 com o empresário Monilton Moura. "Tô vivendo um momento incrível. Vai ser o meu quinto filho e o primeiro do Monilton. Eu tô me preparando. Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca? De jeito nenhum. Eu amo gerar, ver a barriga crescer, cuidar. Nos primeiros meses, eu não deixo ninguém tocar [o bebê]".

A artista já é mãe de Sabrina, 28, Rafael, 24, Estrela, 17, e Maria Esther, 10.

