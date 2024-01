Ana Castela terá bloco de pré-carnaval em BH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Ana Castela puxará seu próprio bloco de pré-carnaval em Belo Horizonte (MG), neste domingo (4), a partir das 15h.

Com hits como Pipoco, Boiadeira e Bombonzinho, Ana Castela se apresentará com Thiago Carvalho, Baianeiros e Baile do Maguá. A apresentação será no Mirante Olhos D'agua.

O bloquinho oferece duas opções de setores para o público: Fontstage (para quem desejam estar mais próximos das atrações) e Camarote (com vista privilegiada e serviços diferenciados para tornar a sua experiência ainda mais especial).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, custando a partir de R$ 130.