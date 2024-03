Luana Piovani apoia Davi e provoca Wanessa Camargo após expulsão do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 gerou repercussão entre famosos. Luana Piovani com frequência comenta sobre o reality show e, neste domingo (3), a atriz demonstrou apoio a Davi. Uma agressão a ele foi o motivo da desclassificação da cantora.

Luana publicou uma fala do brother no programa. Ele disse que ninguém o desculpava por suas atitudes e que um "psiu", como costuma chamar os participantes, já foi motivo de revolta.

"Psiu psiu, coisinha linda, bom senso.

Empinadinho", escreveu a atriz, junto com um emoji de beijo. Recentemente, após Camargo ter falado que sofre com "terror psicológico" com Davi, Luana ironizou e disse que ela namora "um monge".

Em 2022, Wanessa e Dado Dolabella reataram o namoro. Luana também se relacionou com ele e o acusou de agressão em 2008.

